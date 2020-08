Aumentano i contagi da coronavirus in Serie A. Oggi si registrano infatti altri 4 casi: due nella Fiorentina e due nel Benevento. Il club viola ha reso noti i nomi: si tratta di Erick Pulgar e del giovane Simone Ghidotti, asintomatici e isolati dal resto della squadra. Ignota invece l'identità dei due giocatori positivi al Covid della squadra neopromossa in A, attualmente in ritiro in Austria. Questi contagi nel Benevento si aggiungono a uno già registrato in questi giorni, del quale non è stata resa nota l'identità.