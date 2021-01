1









Il coronavirus continua a coinvolgere i club di alta Serie A che si stanno contendendo con la Juventus trofei e corsa scudetto. Nel Napoli, impegnato oggi alle 12.30 contro la Fiorentina in campionato e mercoledì sera proprio contro la Juve in Supercoppa Italiana, non c'è nessun altro positivo dopo i contagi di Osimhen (lui dalle vacanze natalizie) e quello recentissimo di Fabian Ruiz. Diversa la situazione nel Milan, che ha affrontato la Juve il 6 gennaio: il club rossonero ha annunciato la positività di due elementi di rilievo della rosa come Hakan Calhanoglu e Theo Hernandez, che si aggiungono così a Krunic e Rebic.