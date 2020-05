I francesi della Covea fanno un passo indietro rispetto all'accordo preso tempo fa con Exor: non acquisterà più PartnerRe, società di riassicurazione, secondo i termini del memorandum of understandingfirmato il 3 marzo 2020. A comunicarlo è la holding del gruppo Agnelli, che s'impegna a sostenere la crescita della società di riassicurazioni, come riporta la Repubblica.



Sotto la presidenza di John Elkann, il cda della Exor si è riunito registrando la scelta di Covea e "delle positive prospettive di PartnerRe, che gode di uno dei più alti indicatori di capitale e di liquidità del settore riassicurativo a livello globale e che si prevede non avrà sostanziali impatti dalla pandemia Covid-19. Una cessione di PartnerRe a condizioni inferiori rispetto a quelle stabilite nel Memorandum non riflette il valore della società".



"Nel suo tentativo di rinegoziare i termini già concordati - si spiega nella nota di Exor - Covéa non ha mai fatto cenno all'esistenza di un sostanziale cambiamento peggiorativo, incluso il rischio pandemico, o a qualsiasi altro problema in PartnerRe, tali da spiegare il suo rifiuto a onorare i suoi impegni secondo i termini del memorandum, ed Exor ritiene che tali presupposti non sussistano. Con uno degli indicatori di solidità patrimoniale e di liquidità più alti del settore, ci sono ora nuove opportunità per mettere a frutto la capacità di ottenere prezzi e condizioni migliori, una maggiore domanda di servizi di riassicurazione, e la scarsità di capitale disponibile per molti prodotti e in diverse aree del mondo", sottolinea Elkann nella lettera ai dipendenti di PartnerRe. "Vorrei ringraziarvi ancora - aggiunge - per il vostro lavoro eccezionale. State dimostrando capacità di concentrazione, efficacia e e rigore che sono i veri segni distintivi della società: tutti noi di Exor siamo felici di continuare il nostro viaggio insieme con ancora maggiore successo, realizzando ogni giorno quello che davvero è rilevante".



Covéa aveva preso l'impegno di acquistarlo per 9 miliardi di dollari. Exor, che nel 2016 aveva acquistato PartnerRe spendendo 6,7 miliardi di dollari, avrebbe guadagnato circa tre miliardi di dollari. Nel frattempo, intanto, ha incassato 660 milioni di dividendi, con un esborso netto, quindi, di 6 miliardi.