Philippe Coutinho sta spingendo per lasciare il Barcellona. Secondo fonti spagnole, ci sarebbero frizioni tra l'attaccante brasiliano e la società catalana. Così, prende corpo la clamorosa decisione di concludere la sua breve avventura in blaugrana. La Juventus è stata accostata al giocatore, ma, per il momento, la sua volontà è quella di accasarsi al Liverpool. Al momento, però, Jurgen Klopp non sembra convinto dell'acquisto.