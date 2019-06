Si infittisce il mistero sul futuro di Philippe Coutinho. L’attaccante del Barcellona è in uscita dal club catalano dopo un anno e mezzo di alti e bassi. I blaugrana vogliono monetizzare il più possibile dalla sua cessione per rilanciarsi sul mercato. La Juventus si è interessata presto a questo caso di mercato, mostrando un certo interesse per il giocatore, capace di ricoprire bene il ruolo di esterno o di mezzala. Tuttavia, la concorrenza cresce sempre di più. Secondo il Mundo Deportivo, Chelsea e Manchester United si sarebbero fatti avanti con insistenza. La pista per il brasiliano ex Inter e Liverpool rischia così di complicarsi per i bianconeri.