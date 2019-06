La permanenza di Philippe Coutinho al Barcellona si fa sempre più complicata. L’attaccante brasiliano, protagonista in Copa America, potrebbe seriamente lasciare i catalani per rilanciarsi altrove dopo un anno e mezzo non esaltante. Secondo Sky Sport, in pole position per l’ex Liverpool ci sarebbe il Paris Saint-Germain: il club vincitore delle ultime due Ligue 1 avrebbe avviato una trattativa e non sarebbe affatto lontano dalla conclusione dell’affare. Al contrario, lo stesso Coutinho avrebbe rifiutato l’offerta del Manchester United. La Juventus è stata accostata al giocatore, ma non ha mai affondato il colpo, concentrandosi su altri obiettivi. Dunque, per ora, i bianconeri restano più defilati.