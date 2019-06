Philippe Coutinho può lasciare il Barcellona in prestito nella prossima estate di mercato. I blaugrana, dopo una stagione tra incredibili alti e bassi dell'asso brasiliano, sembrano convinti nel lasciarlo partire, ma non a titolo definitivo, dopo averlo pagato ben oltre 100 milioni di euro soltanto nel gennaio del 2018. Secondo quanto riportato dal Daily Mail in Inghilterra, il Barcellona pensa quindi al prestito e ci sono tre squadre in pole per chiudere l'affare: Chelsea, Juventus e Paris Saint-Germain.