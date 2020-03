1









Philippe Coutinho è uno dei calciatori accostati alla Juventus per la prossima stagione. La stella ex Liverpool non ha trovato la sua dimensione a Barcellona con i blaugrana che l'hanno girato al Bayern Monaco dove comunque ha fatto fatica ad esplodere. L'agente del brasiliano Kia Joorabchian ha parlato con il Daily Mail aprendo ad un possibile trasferimento al Tottenham che lo aveva già trattato in estate: "Il trasferimento a Londra non è fallito per problemi economici - le parole dell'agente - Philippe non ha problemi con il presidente del Tottenham e chi dice il contrario dice una cosa falsa".