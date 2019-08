Philippe Coutinho può finire al PSG nell'ambito dell'affare Neymar. Il brasiliano non è ormai più gradito dalle parti del Nou Camp e i blaugrana lo hanno offerto al PSG per cercare di abbassare il costo dell'asso brasiliano. Come riporta La Gazzetta dello Sport, però, il possibile passaggio di 'Cou' sotto la torre Eiffel toglierebbe spazio a Dybala. I due giocano in un ruolo simile e l'arrivo di Coutinho escluderebbe quello de La Joya che potrebbe così restare in bianconero.