La voce che ha infiammato la serata di mercato riguarda senz'altro l'affare che Barcellona e Bayern Monaco hanno allestito per portare in Baviera Philippe Coutinho. Una notizia che avrà allarmato anche Paratici, sempre che non sia già al telefono per eventuali trattative: infatti,come riporta Calciomercato.com, se sfuma come sembra Coutinho al Psg nell'affare Neymar, qualora il brasiliano dovesse partire - verso Madrid, a questo punto - non resta che la Joya, a Leonardo, per consolarsi della fine del rapporto con O' Ney, Giochi di parole a parte, i giochi più importanti si fanno sul mercato e la posizione di Dybala torna ad essere centrale.