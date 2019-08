Il Bayern Monaco ha di fatto chiuso l'affare per Philippe Coutinho, che lascia il Barcellona dopo una stagione tra clamorosi alti e bassi. Le cifre per l'acquisto del brasiliano, comunque, sono pazzesche: secondo quanto riportato da Sky Deutchland in Germania, infatti, il prestito annuale costerà 20 milioni di euro ai bavaresi, che dovranno poi spenderne ben 120 per assicurarselo a titolo definitivo nell'estate del 2020. E la pista Paulo Dybala resta così apertissima per il Paris Saint-Germain.