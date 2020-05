Philippe Coutinho potrebbe non mettere più piede in campo con la maglia del Bayern Monaco. Il club bavarese non ha mostrato segnali al Barcellona, proprietaria del cartellino, per il suo riscatto. Dunque per il brasiliano si prospetta un ritorno in blaugrana, seppur di solo passaggio, ma c’è di più. Come ricorda Mundo Deportivo, l’ex Inter è stato operato alla caviglia lo sorso 24 aprile, e tra qualche giorno avrebbe dovuto iniziare il suo programma di recupero. La sua tabella di marcia prevede sei settimane di pausa senza partite, per questo potrebbe non vestire più la maglia del Bayern Monaco in questa stagione, dal momento che la Bundesliga riprenderà il 16 maggio e potrebbe tornare disponibile solo per l’ultima giornata di campionato. Accostato in sede di mercato alla Juventus, il Barcellona lo valuta ancora circa 100 milioni nonostante un’annata negativa.