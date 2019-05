Si infittisce il mistero sul futuro di Philippe Coutinho. L’attaccante brasiliano sembrava destinato a proseguire la sua avventura al Barcellona, nonostante le perplessità ed i dubbi avanzati a causa del suo rendimento discontinuo e per una posizione in campo oscillante tra la mezzala classica e l’esterno in un tridente. Un enigma tattico che ha condizionato il suo rendimento. Così, ora anche l’ex Liverpool si trova sul mercato, come riportato dal Mundo Deportivo. Coutinho piace alla Juventus, che sogna di riportarlo in Italia dopo la sua esperienza all’Inter. Ma i bianconeri devono anche vedersela con il Chelsea, che ha individuato in Philippe il sostituto ideale per rimpiazzare Eden Hazard.