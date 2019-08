Come raccontato da Calciomercato.com, l'avventura è al capolinea per Philippe Coutinho con il Barcellona: i blaugrana, infatti, continuano a sperare nel ritorno di Neymar. Già, Neymar, lo stesso che due anni fa salutò la Catalogna, rimpiazzato proprio dall'ex Liverpool. Gli spagnoli hanno proposto Coutinho a diversi club: in Premier ci hanno provato - invano - Arsenal, Tottenham e Manchester United. In Italia, invece, ecco Inter e Juventus, ma entrambe hanno rifiutato: ai nerazzurri non interessa, i bianconeri cercano giocatori con altre caratteristiche.