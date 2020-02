C'è Philippe Coutinho sul mercato in vista della prossima estate. Il brasiliano pochi mesi fa è stato un'idea passeggera per la Juventus, anche se poi ha firmato col Bayern Monaco: era finito anche lui tra i discorsi legati Dybala e Higuain, poi trattenuti, evitando l'ingente investimento sul trequartista. Così è volato in Germania, dove però non verrà riscattato - stando a quanto spiega il Mundo Deportivo - per i 120 milioni di euro previsti dall'accordo. Così a giugno le condizioni cambieranno.



PROPOSTA - Per questo, l'entourage di Coutinho si sta guardando attorno in vista dell'estate per farsi trovare pronti nel caso in cui il Bayern decidesse di non trattare neanche sul prezzo e mollare completamente il brasiliano. Ecco perché Philippe verrà nuovamente offerto anche alla Juventus in quel caso, insieme al PSG, all'Arsenal e al Liverpool sarebbe tra i quattro club graditi a Coutinho e in grado di fare l'investimento a condizioni economiche diverse: 80/90 milioni di euro può essere il prezzo giusto, come scrive Calciomercato.com.



LA POSIZIONE DELLA JUVE - La Juve valuta se cercare un trequartista puro sul mercato in estate, in tal caso Coutinho sarebbe un'idea percorribile. Sarà ancora offerto alla Juve, a meno che il Bayern...