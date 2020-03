Accostato in sede di mercato alla Juventus, Philippe Coutinho è tornato in auge in orbita Inter, come possibile contropartita tecnica nell’operazione che porterebbe Lautaro Martinez al Barcellona. Il trequartista brasiliano è in prestito al Bayern Monaco, che non sembra intenzionato a riscattarlo dal club blaugrana. Dunque in estate farà ritorno alla base, sempre con un piede in partenza per arricchire le casse della società. Oggi, Mundo Deportivo, ha rilanciato nuovi rumors sull’ex Liverpool. Stando a quanto riporta il quotidiano spagnolo, Coutinho potrebbe fare ritorno in Inghilterra: sulle sue tracce ci sono Manchester United e Chelsea.