Philippe Coutinho potrebbe lasciare il Barcellona. L'attaccante brasiliano ha vissuto un anno e mezzo di alti e bassi in blaugrana ed avrebbe intenzione di rilanciarsi altrove. Una delle possibili destinazioni ipotizzate per il giocatore era il Liverpool, ma il tecnico dei Reds Jurgen Klopp ha chiuso categoricamente al possibile ritorno. Lo riporta il Mundo Deportivo. Così, Coutinho resta in una sorta di limbo, a metà strada tra la difficile riconferma a Barcellona e le difficoltà di tornare nella squadra che lo ha lanciato. La Juventus resta alla finestra: i bianconeri non avevano scartato l'idea di puntare sull'ex Inter, ma non si erano mai fatti avanti finora.