Coutinho lascia il Barça: dallo scambio con Dybala al Psg, tutte le opzioni

La Juventus è stata accostata ama secondo quanto riporta il Daily Mail le squadre in pole per l'acquisto del brasiliano sono Psg e Chelsea, nel caso in cui venga rimosso il blocco del mercato.specialmente in caso di arrivo di Antoine Griezmann. Il francese lascerà l'Atletico ma non ha ancora comunicato la sua prossima squadra. Coutinho è al Barcellona da un anno e mezzo ma non ha mai convinto i blaugrana. Nelle scorse settimane si è parlato anche si un possibile scambio tra il brasiliano e Paulo Dybala ma in questo senso non sono arrivate conferme.