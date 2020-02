Il mercato è finito da neanche una settimana, ma in casa Juve si guarda già alla prossima sessione. Tra i nomi accostati ai bianconeri c'è anche quello di Philippe Coutinho, trequartista del Bayern Monaco, in passato anche all'Inter in Serie A, al Liverpool e al Barcellona. A giugno il brasiliano dovrebbe rientrare al Barcellona, dopo il prestito ai bavaresi ma, secondo quanto riferito da calciomercato.com, la Juve non è interessata al giocatore. Paratici non considera il suo eventuale acquisto come un aggiunta di valore per La Rosa a disposizione di Sarri.