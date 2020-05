1









Philippe Coutinho è di nuovo ufficialmente sul mercato. Karl-Heinz Rummenigge, CEO del Bayern Monaco, ha infatti annunciato il mancato riscatto del giocatore da parte del club bavarese: "L'opzione è scaduta e non l'abbiamo esercitata, ora dovremo completare la pianificazione della squadra per la prossima stagione e vedremo se potrà essere ancora un nostro giocatore". Niente riscatto per 120 milioni quindi, ha rivelato a Der Spiegel, perchè ora risulta "impossibile pagare quegli importi per giocatore". Coutinho di recente è stato accostato anche alla Juve.