Ultima gara stagionale per il Barcellona. I catalani sono impegnati contro il Valencia per conquistare la Copa del Rey, continuando la striscia vincente aperta nel 2015. Potrebbe essere anche l’ultimo incontro in blaugrana per Philippe Coutinho. Il brasiliano, approdato dal Liverpool nel gennaio 2018, potrebbe salutare il capoluogo della Catalogna in estate. Su di lui ci sono tre top team. La Juventus secondo i media spagnoli ha mostrato un certo interesse, ma deve vedersela con Chelsea e Manchester United, alle prese con una difficile rifondazione. Per ora il Barcellona non ha chiarito quale sarà il destino di Coutinho, confermato a parole, ma non ancora in modo definitivo.