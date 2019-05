In casa Chelsea ci si prepara a vivere un’estate all’insegna della rivoluzione. I Blues, infatti, dovranno far fronte a diverse uscite, senza rinunciare a mantenere viva l’ossatura della squadra. Sembra sempre più probabile l’addio di Eden Hazard. Il belga è vicinissimo al Real Madrid. Per rimpiazzarlo gli inglesi hanno pensato a Phillippe Coutinho, dato per partente dal Barcellona, ingaggiando così una sfida a distanza con la Juventus che si era mostrata interessata all’esterno brasiliano. Il duello di mercato potrebbe sgonfiarsi qualora il Chelsea dovesse mettere a segno il colpo Neres. Secondo il Daily Mail, infatti, il giocatore dell’Ajax dovrebbe salutare l’Olanda per accasarsi a Londra. Un acquisto che darebbe il via libera all’assalto della Juve per Coutinho.