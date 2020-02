Secondo quanto riportato dal Daily Express, Philippe Coutinho fa gola a mezza Premier League. ​Manchester United, Chelsea, Manchester City, Tottenham e il suo ex club, il Liverpool, sono sulle tracce del brasiliano, che piace anche alla Juventus. Attualmente al Bayern Monaco, Coutinho è di proprietà del Barcellona, che hanno lasciato ai bavaresi la possibilità di riscattarlo per 120 milioni di euro. Difficile che succeda, più facile invece che i blaugrana lo ricedano poi in estate per una cifra attorno ai 90 milioni. Resta un investimento importante, e come detto la Juventus non sembra intenzionata a spingere troppo sull'acceleratore.