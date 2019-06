Il Barcellona è pronto a tutto per riportare Neymar a vestire la maglia blaugrana, dopo un paio di stagioni tra incredibili alti e bassi al Paris Saint-Germain, che lo acquistato nell'estate del 2017 per la cifra record di 222 milioni di euro. Secondo quanto riportato da Sport in Spagna, il Barcellona è arrivato a mettere sul piatto 100 milioni di euro e il cartellino di Philippe Coutinho, reduce da una deludente stagione in blaugrana e voglioso di rinascita altrove dopo il trasferimento dal Liverpool. La Juventus lo segue, ma non affonda, e ora il talento brasiliano può arrivare a Parigi.