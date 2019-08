Secondo quanto riportato da Sky Sport, il futuro di Pilipphe Coutinho non sarà a Parigi. Sembrava essere il sostituto designato nello scambio per riportare Neymar dal Psg al Barcellona e invece, il talento brasiliano reduce da un'annata in chiaroscuro, è pronto a partire destinazione Bayern Monaco. Il "principio d'accordo", come detto dalla stessa dirigenza blaugrana, scombina le carte per quello che è l'affare bollente di Neymar. Nelle ultime due settimane, prima Real poi Barcellona, si sono spintonate nel ruolo di favorita per il giocatore del Psg, ma con quest'ultima indiscrezione - come detto, Coutinho aveva un ruolo cruciale - tutto potrebbe riaprirsi. Anche per la Juventus che, da terza incomoda, potrebbe azzardare un'incursione: difficile, ma Dybala resta sempre una pedina fondamentale.