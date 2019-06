Non si ferma la rifondazione del Barcellona. I Blaugrana sono impegnati su più fronti per piazzare almeno un grande colpo per reparto. Secondo quanto riportato dal Telegraph, i catalani sarebbero ad un soffio dall'acquisto di Antoine Griezmann. L'arrivo dell'attaccante francese libererebbe di fatto Philippe Coutinho. Il brasiliano non avrebbe spazio nello scacchiere di Ernesto Valverde e potrebbe lasciare. Al momento ci sono due scenari possibili in caso di addio: il ritorno a Liverpool, dove ritroverebbe Jurgen Klopp che lo ha lanciato su altissimi livelli, o l'approdo al Paris Saint-Germain nella trattativa per Neymar. Più defilata la Juventus: il club bianconero è stato accostato al giocatore, ma non ha mai affondato il colpo.