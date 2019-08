Philippe Coutinho è, di fatto, un nuovo calciatore del Bayern Monaco. Il club bavarese ha annunciato nella serata di ieri di avere un principio di accordo con il Barcellona per il trasferimento del talento brasiliano. La notizia, però, non chiude le porte a un altro trasferimento nel reparto d'attacco, vociferato in quest ultimi giorni: secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, la pista che porterebbe Mario Manduzkic dalla Juventus al Bayern resta apertissima. I bianconeri, dal canto loro, aspettano soltanto un'offerta tra i 10 e i 15 milioni di euro prima di chiudere l'affare.