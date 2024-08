Thibautha parlato di Carlo, riservando all'allenatore parole profonde e significative, ben lontane dalle solite dichiarazioni di circostanza. Non potrebbe essere diversamente, considerando che sotto la guida di, il portiere ha conquistato due Champions League e un Mondiale per club. In un'intervista rilasciata ai media ufficiali della UEFA, Courtois ha svelato nel dettaglio quello che considera il vero segreto dell'ex allenatore del Milan."Parliamo soprattutto di un grande uomo, un grande personaggio ed un grande allenatore. Trova il giusto equilibrio tra il darci la libertà e il dirci le tattiche che vuole. Non parla solo di tattica, ma dà molta libertà ai nostri giocatori, come Vinicius, Rodrygo e Modric. Sa che sono giocatori che hanno bisogno del loro genio naturale, che non puoi bloccarli con troppe tattiche. Ha bisogno che il loro carattere venga fuori. Gestisce molto bene lo spogliatoio e anche gli allenamenti. Lavoriamo molto, ma ridiamo anche molto. Ci siamo divertiti in questi anni. Lavoriamo duro ma veniamo ricompensati. E gli voglio bene. Penso che sia uno dei migliori allenatori di tutti i tempi".