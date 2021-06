Thibaut Courtois, in conferenza stampa, ha parlato del Portogallo di Santos e CR7: "Abbiamo un piano per fermare il Portogallo, loro non sono solo Ronaldo. Cristiano è il capocannoniere degli Europei ed è un ottimo giocatore, ovviamente. Penso però che, a differenza mia, oggi CR7 sia sempre lo stesso giocatore che era quando io ero all'Atletico sette anni fa. Mi sono evoluto più io di lui in questo tempo".