Sul tema della, Andreaha chiarito la sua posizione: "Si parla tanto di questo, ho sentito l'altro giorno del gol preso dall'Atalanta. Ma è stato un rilancio sbagliato, non volevano costruire, e hanno preso gol. Per me porta più vantaggi che svantaggi. Sono più le volte che riesci a portare la palla nell'altra metà campo quando ti arrivano a pressare alto. Poi hanno meno uomini nella fase difensiva e hai vantaggio, sviluppi meglio il gioco. Se giocano uomo contro uomo, devi andare più velocemente nella fase offensiva, lasciando l'uno contro uno con i difensori avversari. Sono due momenti diversi per la costruzione dal basso. In superiorità numerica devi costruire, in parità devi andare velocemente sull'uno contro uno".