Quanto Costa un Biglietto per una Partita della Juventus?

Il costo medio di un biglietto per la partita della Juventus

: i possessori della tessera del tifoso Juventus hanno la possibilità di acquistare i biglietti online attraverso il sito Ticketone. Questo canale è dedicato esclusivamente ai membri del club e offre un modo semplice e comodo per garantirsi un posto allo stadio. Acquisto presso le Ricevitorie Ticketone (Tutti i Tifosi)

Per tutti gli altri tifosi, i biglietti sono disponibili presso le ricevitorie Ticketone autorizzate in vendita libera. Basta recarsi presso una di queste ricevitorie per acquistare i biglietti desiderati.

Vendita Riservata ai Membri dei Club J1897 e Black&White

Prima che i biglietti vengano messi in vendita al pubblico generale, viene aperta una vendita riservata esclusivamente ai membri dei club J1897 e Black&White. Questo privilegio offre ai membri la possibilità di garantirsi i biglietti desiderati prima di tutti gli altri.



Pianificare in Anticipo è la Chiave



Listino Prezzi e Tariffe Ridotte

Se stai cercando un modo affidabile per vivere le emozioni dell'Allianz Stadium e assistere alle partite della Juventus, il posto giusto è questo: l'Official Ticket Shop Juventus , il canale di vendita ufficiale dedicato ai tifosi.Una volta aperte le vendite per le partite, potrai facilmente accedere allo shop online e scegliere il tuo posto preferito direttamente sulla mappa interattiva dello stadio. Grazie al visore 3D, potrai anche esplorare la visuale dal tuo posto, garantendoti una vista ottimale del campo. E per rendere tutto ancora più conveniente, si accettano anche i più comuni sistemi di pagamento elettronico.Una volta completato l'acquisto, hai diverse opzioni per ottenere i tuoi biglietti. Puoi stamparli comodamente a casa tua o caricarli direttamente sulla tua Juventus Card, garantendoti un accesso senza complicazioni all'Allianz Stadium.Il costo dei biglietti può variare a seconda del settore dello stadio e della partita in programma. Se la partita è particolarmente richiesta, potresti trovare un aumento dei prezzi. Tuttavia, non mancano prezzi equi e accessibili per permettere a tutti i tifosi di vivere l'emozione del calcio dal vivo all'Allianz Stadium.L'Allianz Stadium è diviso in 218 settori, e in oltre 10 parti. Eccole elencate:Se sogni di vivere l'emozione del calcio dal vivo all'Allianz Stadium e tifare per la tua squadra del cuore, la Juventus, ecco tutto ciò che devi sapere sull'acquisto dei biglietti.Poiché le partite della Juventus registrano quasi sempre il tutto esaurito, è consigliabile pianificare in anticipo l'acquisto dei biglietti. Ti consigliamo di tenere d'occhio la sezione dedicata del sito ufficiale della Juventus per essere sempre aggiornato sulle vendite dei biglietti e sulle date degli incontri.Il listino prezzi per le partite della Juventus varia a seconda del settore dello stadio.. Inoltre, sono disponibili tariffe ridotte per alcuni settori dello stadio e per gli iscritti agli Juventus Official Fan Club. Per ottenere queste tariffe ridotte, è necessario fare richiesta tramite il centro di coordinamento.