Come racconta Calciomercato.com, Nikola Milenkovic torna in orbita Juventus. Il centrale serbo della Fiorentina è un vecchio pallino del club bianconero che ne ha sempre apprezzato le qualità. Negli ultimi giorni sono andati in scena dei contatti esplorativi con il suo agente Fali Ramandani a conferma di un interesse che è rimasto forte anche negli ultimi mesi. E con il gradimento anche del tecnico Massimiliano Allegri. Milienkovic ha un contratto in scadenza nel 2023 e una clausola rescissoria da 15 milioni di euro.