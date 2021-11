Maurizio Costanzo, sul Corriere dello Sport, torna sulla questione Mourinho-arbitri: "Lo dico ufficialmente: accetto scommesse per come finirà tra Mourinho e gli arbitri. Avrete ovviamente saputo che fra gli arbitri e l’allenatore della Roma non corre, come suol dirsi, buon sangue. Non voglio dire chi ha torto o chi ha ragione, resta il fatto che, se non vado errato, all’arbitro che aveva comminato un rigore, è stata fatta una seria sospensione. Ma andiamo avanti. Mourinho perché non ha torto? Perché sia le squadre come gli arbitri, devono avere rispetto dei 50 mila, 60 mila, 70 mila tifosi che sono allo stadio e di tutti gli altri che seguono le partite da casa. Dovrebbero sapere, sia gli allenatori, sia i giocatori, sia gli arbitri, che senza tifosi loro sarebbero disoccupati, senza nemmeno il reddito di cittadinanza, probabilmente".