Billyha affidato a Sky Sport 24 il proprio ricordo di Gianluca"Gianluca amava particolarmente lo spirito di squadra. Per me, per tanti, è stato un esempio, ma io, e glielo dicevo sempre, sono sempre stato attratto dal suo modo di parlare, di vestire, è stata una persona di riferimento e non solo per come si comportava in campo. Aveva una capacità di coinvolgere tutti unica. Lui e Mancini erano diversi, con Roberto in campo litigavo sempre, con lui no. Aveva una grande capacità di ripartire, un grandissimo senso della profondità e grande forza nelle gambe. Ma noi avversari lo amavamo, così come Maradona, per il suo modo di reagire dopo i falli, ti diceva di non preoccuparti o che per fermarlo si doveva fare così, veramente un campione in tutti i sensi".