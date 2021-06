Nel corso della conferenza stampa di Sky per la presentazione dell'Europeo, Billy Costacurta accende i riflettori su un obiettivo della Juventus: "Secondo me Malen è un prospetto strepitoso, potrebbe essere lui una delle sorprese di questo Europeo. Nell'Olanda non è ancora titolare, ma mi auguro che gli diano spazio e che con il passare del tempo possa conquistarsi sempre più spazio". Classe '99, Malen è un attaccante del Psv e fa parte della scuderia di Mino Raiola, che con la Juve ha un ottimo rapporto.