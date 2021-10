Troppi calci di rigore in Serie A? Questo è il dibattito che serpeggia negli studi televisivi, in particolare di Sky Sport: un'eccessiva propensione ad assegnare tiri dal dischetto che finisce per infuocare ulteriormente le polemiche arbitrali. A tal proposito, questo l'intervento di Alessandro Billy Costacurta, che offre uno spunto interessante:questo forse può far apparire il campionato italiano migliore di quello che è. Magari è una mia opinione, ma metà dei rigori dati finora non c'erano per me".