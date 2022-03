L'ex difensore del Milan, Alessandro Costacurta, ha rilasciato delle dichiarazioni in un'ampia intervista concessa ai microfoni de Il Corriere della Sera, dove ha parlato di quello che sarà il futuro della Nazionale e degli elementi dai quali bisognerà ripartire.



'Penso che ci siano ragazzi di talento per costruire la Nazionale del futuro. Non mi sembra di assistere a una crisi di vocazione dei giovani. E poi scusi, il Psg nelle giovanili ha solo francesi? Il Manchester City ha solo inglesi? Non mi pare. Le basi per ripartire ci sono: Chiesa, Raspadori, Tonali sono il nostro avvenire'.