Direttamente ai microfoni de Il Corriere della Sera, l'ex giocatore del Milan, Alessandro Costacurta, ha rilasciato delle dichiarazioni in ottica di quella che sarà la prossima stagione, soffermandosi anche sul mercato svolto dalla Juve fino a questo momento.'L’anno scorso regnava un maggior equilibrio fra le varie pretendenti, considerando soprattutto le cessioni di Lukaku e Hakimi. In corsa c’erano anche Napoli e Atalanta. Ora prima di affidare etichette da favorita aspetterei a vedere come evolve il mercato considerando che in queste ore a Torino sono arrivati Di Maria e Pogba'.