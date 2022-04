A Il Messaggero, Alessandro Costacurta ha parlato così della situazione alla Lazio: "Acerbi è un ragazzo intelligente che ogni tanto esprime la sua opinione e le sue emozioni e spesso questo non è positivo nel calcio, non solo a Roma. Poi ci sono i social che creano dei pre-contrasti, diciamo così. Non dimentichiamolo, è campione d'Europa e in questa stagione è stato costretto a fermarsi più del solito per un infortunio, cosa che non ha di certo aiutato un fisico come il suo. Secondo me Acerbi è stato il vero giocatore mancato alla Lazio".