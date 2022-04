Ai microfoni del Corriere dello Sport, l'ex difensore del Milan Alessandro Costacurta, ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha parlato anche del movimento calcistico italiano, ammettendo come sia un'arretratezza nel nostro calcio.



'E' banale dirlo: le risorse. E da lì a cascata gli stadi, i calciatori di punta. Una volta Berlusconi poteva scegliere il giocatore migliore con la testa migliore. Ora dobbiamo accontentarci di chi ha talento e non testa o di chi ha testa e poco talento. Chi ha entrambi, finisce altrove. Mi dispiace dirlo, ma siamo diventati la terza scelta. Negli ultimi vent’anni abbiamo sottovalutato alcune componenti: gli stadi di proprietà, le infrastrutture, la sostenibilità. Se gli investitori stranieri preferiscono altri luoghi, vuol dire che qualche treno lo abbiamo perso'.