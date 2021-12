A Sky Sport, Alessandroha parlato così di Bernardeschi: "Le parole espresse stanno a ricordare che Bernardeschi è anche stato sempre altalenante. Ne abbiamo parlato spesso in una certa maniera. Gli stando fiducia, però come tanti in passato. Credo abbia capito il problema. Bernardeschi è stato incostante in questi anni. Ci sono stati pochi periodi in cui ha dimostrato cosa può dare. Spesso non è andato bene e lui l’ha ricordato".