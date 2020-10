Billy Costacurta ha commentato la vittoria della Juventus con la Dinamo Kiev: "Pirlo ha avuto risposte da giocatori che fino a oggi erano un po' sotto pressione. Parlo di Morata e Chiesa, che era stato criticato. Ma anche lo stesso Ramsey - ha detto a Sky - Sono state tre bellissime risposte. Peccato per Chiellini, che aveva cominciato benissimo e sembrava quello che conoscevamo. La Juve doveva fare una bella partita per poter passare a Kiev e l'hanno fatta, evidenziando i difetti degli avversari. Per me sono stati bravi".