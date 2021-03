Alessandro Costacurta, ex difensore di un grande Milan e oggi opinionista di Sky, ha detto la sua proprio negli studi di Sky Sport a proposito di un paragone tra due giocatori che hanno fatto la storia: "Secondo me Ronaldo il Fenomeno, quello che giocò nell'Inter, è il giocatore più forte di sempre. E io ho giocato anche contro Diego Armando Maradona, ma come il brasiliano non ne ho visti nella mia carriera". Non si parla dunque del fuoriclasse portoghese della Juventus Cristiano Ronaldo, ma del suo omonimo più che illustre.