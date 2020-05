L’ex giocatore del Milan Alessandro Costacurta ha rilasciato un’intervista a L’Eco di Bergamo, in cui ha parlato della lotta Scudetto: “Al momento dello stop, Lazio e Atalanta erano le due squadre più in forma di Serie A, difficilmente ripartiranno con la stessa verve. Hanno comunque un grande entusiasmo e possiedono motivazioni forti. Per me, la Juventus torna ad essere la favorita, come forse non era quando il coronavirus ha fermato lo sprint della Lazio. Anche perché i calciatori della Juventus hanno un’attitudine maggiore alle gare decisive. L’esperienza e la capacità di gestirsi possono rivestire un ruolo chiave in questo scenario”.