Intervenuto negli studi di Sky, Billyha sbottato contro Massimilianoprendendo le parti del collega Stefanodopo l'episodio nel post Juve-Nantes. Ecco le sue parole: "A me non piace come gioca la, e questo è colpa dell’allenatore. Allegri deve fare conti con la situazione in cui si ritrova. Le cazzate però le dice lui, non noi. C’è modo e modo di dire per dire le cose, non possiamo passarci sopra. Ci sono rimasto male. Allegri deve cercare di controllarsi di più in certe situazioni. Poi che piaccia o no i risultati li porta a casa perché è bravo. Io ho vinto tre scudetti con tanti 1-0 e non mi sono mai vergognato".