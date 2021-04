Pr capire cosa sta succedendo alla Juve bisogna fare un salto indietro di circa quattordici anni. Billy Costacurta aziona la macchina del tempo e racconta: "Anni fa a me è successo proprio quello che sta accadendo alla Juventus. Stagione 1996/97, iniziamo la stagione da Campioni d'Italia, arrivano tanti nuovi e noi facciamo la stessa cosa. Anzi, ancora peggio: siamo arrivati 11° - ha detto a Sky Sport - Probabilmente non siamo riusciti a informare i nuovi dello spirito Milan e della filosofia che c'era in quella società. E neanche Capello l'anno dopo riuscì a fare meglio. Il gruppo-giocatori non ha reagito, alcuni non hanno confermato le aspettative come succede oggi con Rabiot e Ramsey. La Juve sta vivendo un passaggio già avvenuto in altre squadre".