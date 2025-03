Costacurta: 'Questo Yildiz meritava di giocare sempre, non capisco Thiago Motta...'

AFP or licensors

Costacurta su Yildiz: il commento

Protagonista assoluto nella vittoria dellaz, autore del goal che ha deciso la partita. Il turco ha segnato nel primo tempo con una giocata da grandissimo giocatore. Per il classe 2005 è il ritorno al goal dopo un'astinenza che durava ormai da tanto tempo. L'ultima rete infatti risaliva a metà gennaio contro il Torino."Questo Yildiz meritava di giocare sempre", il commento di Costacurta negli studi di Sky. L'ex difensore del Milan si sofferma sulle scelte di Thiago Motta che nelle ultime settimane più volte lo aveva tenuto fuori: "Non capisco perché prima con Motta giocava e non giocava: gli preferiva McKennie alle spalle delle punte". Contro la Fiorentina ad esempio, Yildiz era rimasto in panchina per tutti i novanta minuti nonostante la sconfitta dei bianconeri.

In generale però, sulla prestazione della Juventus e la qualità della rosa bianconera, Costacurta ha qualche dubbio: "Questa Juve, come dico da mesi, è sopravvalutata sotto l’aspetto tecnico".