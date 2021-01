Altra vittoria per la Juventus, quella contro il Sassuolo è la terza consecutiva nel 2021. Nota negativa: il gol subito, con Defrel che si infila tra la difesa e segna in diagonale di destro. A evidenziare la rete presa è Billy Costacurta, che negli studi di Sky Sport ha detto: "A differenza degli altri anni stanno prendendo gol troppo facilmente. Per la Juventus è una novità, perché prendendo questi gol perde quello che era il suo grande punto di forza e diventa come le altre".