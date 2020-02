Alessandro Costacurta stuzzica Pavel Nedved. Succede negli studi di Sky Sport, poco prima del fischio d'inizio tra Lione e Juventus, per gli ottavi di Champions League. L'opinionista, ex difensore del Milan che superò la Juventus nella finale di Manchester del 2003, ha ricordato a Nedved l'ammonizione, contro il Real Madrid, che gli costò la finale: “Ricordo quell’episodio quando prendesti il giallo in Juventus-Real Madrid, a San Siro esultammo come un gol. Lo dico perché anche io ho saltato una finale in passato…”. Il vicepresidente della Juve non ha replicato, se non che con un'espressione facciale alquanto "contorta".