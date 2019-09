Alessandro Costacurta svela un simpatico retroscena sulla sua carriera di calciatore ai microfoni di Sky Sport. "​Ho un ottimo ricordo del Milan di Ancelotti. Non sempre è facile adattarsi quando viene un nuovo allenatore che vuole inculcarti le sue idee, come poteva succedere ad esempio ai tempi di Arrigo Sacchi. Ancelotti invece aveva un carattere diverso. Carlo è ed era una via di mezzo tra i gestori e i tattici, un allenatore come ce ne sono pochi in giro. Ricordo che quando ha deciso di provare a spostare Pirlo, togliendolo dalla trequarti per piazzarlo davanti a noi difensori, gli abbiamo dato del pirla, gli dicevamo: 'Ma questo non difende! Che fai?'. Ma aveva ragione lui. come sempre.